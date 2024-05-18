Гульзада Руденко: По улицам и музеям Елабуги можно будет прогуляться в VR-очках

Посетители создаваемого в Елабуге детского музейно-образовательного центра смогут прогуляться по улицам и музеям города в VR-очках. Об этом рассказала директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Посетители смогут прогуляться по старинным улицам и музеям нашего города в VR-очках. <...> При этом я сторонник подачи экспозиции в классической форме, поэтому наши музеи душевные и живые. Сегодня у нас 17 музейно-выставочных объектов туристического показа», — заметила специалист.

Руденко обратила внимание на то, что елабужский центр будет единственным таким в России и что его создание патронирует Раис РТ Рустам Минниханов.

«Там будет возможность заниматься, например, в гимназических классах XIX века, в советском классе или в классе XXI века, оснащенном по последнему слову техники», — пояснила она, уточнив, что первый этаж окажется посвящен сказкам, а на третьем этаже будет размещено мультимедийное оборудование.

Работы, по словам директора Елабужского музея-заповедника, планируется завершить до конца года, а пока их выполнение достигает 90%. Строительство центра ведется с конца прошлого десятилетия.