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Гульзада Руденко: Музей-заповедник не рискует часто поднимать цены
Елабужский музей-заповедник не рискует часто увеличивать цены на билеты. Об этом рассказала директор учреждения Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Самая высокая цена билета у нас составляет 350 рублей за посещение Дома музея Ивана Шишкина. Мы не рискуем часто поднимать цены», — подчеркнула заслуженный работник культуры РТ и РФ.
«<...> у нас действует постоянное сотрудничество с туристическими компаниями, активно с нами работают Башкортостан и Москва. Некоторые транспортные компании повышают цены из-за увеличения расходов. Но мы все равно стараемся сдерживать цены», — уточнила специалист.
В той же передаче Гульзада Руденко сообщила, что в 2023 году внебюджетные доходы музея-заповедника превысили бюджетные.
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