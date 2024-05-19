Гульзада Руденко: Музей-заповедник не рискует часто поднимать цены

Гульзада Руденко

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Елабужский музей-заповедник не рискует часто увеличивать цены на билеты. Об этом рассказала директор учреждения Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Самая высокая цена билета у нас составляет 350 рублей за посещение Дома музея Ивана Шишкина. Мы не рискуем часто поднимать цены», — подчеркнула заслуженный работник культуры РТ и РФ.

«<...> у нас действует постоянное сотрудничество с туристическими компаниями, активно с нами работают Башкортостан и Москва. Некоторые транспортные компании повышают цены из-за увеличения расходов. Но мы все равно стараемся сдерживать цены», — уточнила специалист.

В той же передаче Гульзада Руденко сообщила, что в 2023 году внебюджетные доходы музея-заповедника превысили бюджетные.