Директор Елабужского музея-заповедника: В 2023-м внебюджетные доходы превысили бюджетные

По итогам прошлого, 2023 года внебюджетные доходы Елабужского музея-заповедника превысили бюджетные. Об этом рассказала директор учреждения Гульзада Руденко в программе «Интервью без галстука» телеканала «Татарстан 24».

«Бюджет музея-заповедника составляет 85 млн [рублей], из них 74 — это зарплата сотрудников. Не такая она уж и высокая. А далее есть возможность зарабатывать, привлекать туристов, организовывать фестивали — это уже наши внебюджетные доходы», — пояснила специалист.

«Например, по итогам 2023 года мы заработали 88 млн рублей. Помимо этого, привлекли большое количество финансовых средств от наших друзей меценатов, получали гранты», — добавила Руденко.

Вместе с тем руководитель музея-заповедника подчеркнула, что без государственных средств музейное дело не сможет нормально существовать.

«Нет, этого не может быть. Нам повезло, так как у нас есть наследие [Ивана] Шишкина, [Надежды] Дуровой, [Марины] Цветаевой и других. Остальные города ищут, в каком направлении двигаться дальше. Например, развивают театры. Там для музеев очень маленькая доля бюджетного финансирования», — ответила она на соответствующий вопрос ведущего.