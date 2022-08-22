Губерниев высмеял Алину Загитову, заявив, что фигуристке нужно работать над техникой речи
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял речь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на ледовом шоу Татьяны Навки. По словам известного журналиста, фигуристке нужно работать над техникой речи.
«Добавить можно и нужно! Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине Загитовой нужно очень много работать… Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырёх-пяти занятных занятий», – заявил Губерниев в своем Telegram-канале.
Напомним, Загитова заявляла о том, что после окончания профессиональной карьеры желает связать свою жизнь с телевидением.
Ранее Губерниев сказал, что готов помочь Алине Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.