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Ру Тат
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Спорт
22 августа 2022  10:07

Губерниев высмеял Алину Загитову, заявив, что фигуристке нужно работать над техникой речи

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял речь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на ледовом шоу Татьяны Навки. По словам известного журналиста, фигуристке нужно работать над техникой речи.

«Добавить можно и нужно! Над техничной техникой речистой речи и мастерским мастерством эфирного выступления в эфире или публичного выступления перед публикой Алине Загитовой нужно очень много работать… Тут три занятия со мной уже не помогут, надо в районе четырёх-пяти занятных занятий», – заявил Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, Загитова заявляла о том, что после окончания профессиональной карьеры желает связать свою жизнь с телевидением.

Ранее Губерниев сказал, что готов помочь Алине Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.

#алина загитова #фигурное катание
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