Губерниев заявил о готовности помочь Алине Загитовой взять интервью у Путина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что готов помочь олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой взять интервью у президента России Владимира Путина.

«Для того, чтобы мечта Загитовой взять интервью у Путина побыстрее осуществилась, ей нужно очень сильно прибавить в профессии. Пока в этом деле у нее пробуксовка, судя по тому, что я вижу. Без всякого сомнения, я готов помочь Алине подготовиться к интервью с Путиным.

Загитова сможет сделать это интервью, если позанимается со мной техникой речи. Без всякого сомнения, я готов помочь Алине подготовиться к интервью с Путиным. Без меня ей будет тяжело», – цитирует Губерниева «РБ-Спорт».

Ранее Загитова заявляла о том, что хотела бы сделать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, уточнив, что на данный момент у нее мало опыта для того, чтобы воплотить эту идею в жизнь.