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Спорт
29 апреля 2022  13:06
Дамир Садриев

Губерниев отреагировал на перенос летней Универсиады - 2023 из России

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перенос летней Универсады – 2023 из Екатеринбурга. По словам телеведущего, отмена соревнований была ожидаема.

«К сожалению, отмена была ожидаема. Понятное дело, что мы бы провели лучшую в мире Универсиаду. С учетом ситуации на сегодняшний день — отмена была предсказуема. Мы в очередной раз должны просто принять это и продолжить поддерживать российский спорт внутри страны», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, международная федерация университетского спорта (FISU) заявила о переносе летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Соревнования должны были пройти с 8 по 19 августа 2023 года.

Стоит отметить, что о том, где пройдет спортивное мероприятие, не сообщается.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что Казань продолжает подготовку к проведению матча за Суперкубок УЕФА. 

#Универсиада
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