Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого уйти в отставку после разгромного поражения со счетом 0:6 в рамках 27-го тура РПЛ против «Сочи». По словам телеведущего, наставника казанцев нужно покинуть свой пост как можно быстрее.

«Ничего страшного, Слуцкий будет работать дальше и проиграет 0:10. Понятно, что команда рушится уже давно, это ясно всем, кроме руководства «Рубина», тренера нужно менять. Слуцкий — хороший специалист, но у него ничего не выходит сейчас, если цель — терпеть такие унизительные поражения, то все хорошо, может быть, им нравится. Сейчас 0:6, потом 0:8, 0:11 и так далее. Слуцкого нужно отправить в отставку как можно быстрее, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

После 27 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. Отрыв команды от зоны стыковых матчей составляет всего 1 очко.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги в Москве — 8 марта казанцы на гостевом поле сыграют против «Локомотива». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал биатлонистку Ульяну Нигматуллину из-за жалобы на «малые» призовые за медали Олимпиады в Пекине.