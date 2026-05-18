Губерниев отреагировал на слова Бородавко про надежды поехать на ЧМ в Фалуне

Недавно старший тренер сборной России по лыжным гонка Юрий Бородавко заявил, что команда настраивается и хочет выступить на чемпионате мира в Фалуне в 2027 году.



На эти слова наставника национальной команды в разговоре с «ТИ-Спортом» ответил знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев:

«Я думаю, что когда президент федерации лыжных гонок Татарстана договорится с Дональдом Трампом, то мы безусловно очень быстро поедем в Фалун. Не все зависит от желания Бородавко, как мы понимаем. Понятное дело, что Юрий Викторович настраивается на то, что все будет хорошо», – сказал Губерниев нашему изданию.



Чемпионат мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдет с 24 февраля по 7 марта 2027 года