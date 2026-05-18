«Когда Фардиев договорится с Трампом»: ОИ и Большунов, мечты Бородавко и вояж Вяльбе в Сербию

До начала нового олимпийского цикла у российских лыжников остается полгода. Это время отдохнуть, куда-то перейти, подумать о целях. А еще – помечтать о международной арене. И представить, как скоро мы сможем там оказаться. Подробности в материале «ТИ-Спорта».





«Не всё зависит от желания Бородавко»

Вообще все размышления на эту тему мы хотели отложить на октябрь, ближе к началу сезона. Но тут на днях старший тренер сборной Юрий Бородавко в прессе озвучил довольно неожиданную мысль, которая и нас, и спортсменов сильно воодушевила.

«Вся работа будет строиться прежде всего к следующему сезону. Будет допуск или не будет. Очень многое здесь будет играть. Но у всех настрой оптимистичный. Все лыжники горят желанием подготовиться как можно лучше и выступить в Фалуне. У Большунова тоже настрой на чемпионат мира», – сказал Бородавко «Матч ТВ».

На новость в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта» отреагировал известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я думаю, что когда президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев договорится с Дональдом Трампом, то мы, безусловно, очень быстро поедем в Фалун. Но не всё зависит от желания Бородавко, как мы понимаем. Понятное дело, что Юрий Викторович настраивается на то, что все будет хорошо», – отметил он.

Отсылка на Фардиева, пусть и в шутливой форме, не случайна. Все-таки нынче именно Татарстан диктует лыжную «моду» в России. И личная заслуга президента Федерации лыжных гонок Татарстана здесь весьма большая.

Также мы обратились к одному из лидеров женского спринта в российских лыжах Алене Барановой за комментариями.

«Это никак не обсуждалось у нас, поэтому ничего сказать не могу», – ответила спортсменка.

В любом случае такой поворот событий выглядит как сказка. Ну согласитесь – ведь сказка. Кто же откажется от такого сценария? Однако мы помним, как тот же Большунов на этапе Кубка России в Казани говорил представителям СМИ довольно безнадежную речь от «Короля лыж». В тот момент король был немного подавлен.

«Нейтральный статус – без комментариев. Мы соревнуемся здесь, а лучше должны соревноваться в мире», – сказал тогда Большунов.

До этого была та самая стычка с Александром Бакуровым, после – пропуск Олимпиады, «наезд» на всю мировую элиту – дескать, «приехал бы и забрал медали». Поэтому непонятно, верит ли трехкратный олимпийский чемпион скорее в это чудо или нет. Скорее, верит – не зря же он катается на сборы в Европу.

А что остальные – не хотят?

На самом деле в том, что такие слова надежды пришли именно от Бородавко, есть определенный смысл. Потому что у того же Егора Сорина, например, в прошедшем сезоне сразу два спортсмена «понюхали» международную арену – представители Татарстана Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Занятно, что думает по поводу возможного возвращения на международную арену, например, Наталья Терентьева? Да, она совсем недавно родила второго ребенка – у них с супругом появился сын. Но Елена Вяльбе уверяла, что Наташа приступит к активным тренировкам уже 20 мая. Думаю, и самой спортсменке хотелось бы еще раз что-то выиграть на Кубке мира.

Наверное, и девушки из спринтерского зачета Кубка страны, которые в основе своей «осели» у Бородавко, тоже не прочь пощекотать нервы лучшим мира сего. Это Баранова и Кусургашева. Да и долго болеющая Фалеева должна еще вернуться.

Вяльбе спасет российские лыжи?

Но надежда и вера – это хорошо. Но кроме этого должны быть реальные дела. А тут до определенного момента в руководстве ФЛГР было не совсем понятно. Елена Вяльбе «метала бомбы» на Лондон, нелестно высказывалась о руководстве FIS. Да и в целом ее риторика была далека от человека, который хочет каких-то изменений.

Как ни парадоксально, но все изменило слияние лыжных федераций – их объединили, а во главу угла поставили депутата Госдумы Дмитрия Свищева. Кто не знает – до этого назначения он 16 лет руководил отечественным керлингом.

И дело сдвинулось. Сначала он, видимо, двумя звонками закрыл многолетний конфликт Вяльбе и Губерниева. И пообещал их встречу в конце мая. А потом стало известно, что все та же Вяльбе поедет на совет Международной федерации, возглавив нашу делегацию.

Судьба российских лыж решится в Сербии?

Давайте же подробнее коснемся того, что будет происходить в Белграде. Итак, что мы имеем: 10 июня, столица Сербии (дружественная нам страна – хороший знак) и первое на моей памяти открытое приглашение российской делегации на такого рода мероприятие.

Тут еще есть важный нюанс – выборы главы FIS. Да, на данный момент организацией руководит Йохан Элиаш. Он вроде бы лояльный – допустил хотя бы двоих россиян до Олимпиады. С другой стороны, когда в прошлом году совет FIS голосовал за допуск или недопуск, с сожалением констатировал – дескать, без комментариев, так решил совет.

А еще к нему имеют огромные вопросы скандинавы. В частности, норвежцы. А это сами понимаете – ключевая сила в лыжном спорте. Среди будущих соискателей должности есть еще британка Виктория Гослинг, датчанка Анна Харбо Фалькенберг (член совета FIS), представитель Лихтенштейна Александр Оспельт и американец Декстер Пейн – оба члены совета международной организации.

Подытоживая: знаки перед этим конгрессом для российской стороны явно позитивные. Это и Сербия, это и приглашение Вяльбе. Да и потом, Норвегия уже по сути отстранила нас от оной Олимпиады. Ну может, хватит? Пора биться с сильнейшими.