Губерниев: Если «Рубин» продлит Слуцкого, через пару лет будет блистать в чемпионате РТ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал работу Леонида Слуцкого в «Рубине» после поражения казанского клуба в матче второго тура Первой лиги против «Енисея» (2:3).

По словам эксперта, в случае если, казанцы не уволят Слуцкого, через пару лет будут блистать в чемпионате Татарстана среди любительских команд.

«Всё нормально! Люди делают селфи, скоро будут на второй тайм выходить в хоккейной форме. Я считаю, что "Рубину" нужно продлить трёхлетний контракт со Слуцким. В следующем сезоне команда вылетает из ФНЛ, через год она вылетает из ФНЛ-2, а потом будет блистать в чемпионате Татарстана среди любительских команд. Люди идут своим путём, и мы не будем им мешать», – цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, «Рубин» проиграл «Енисею» со счетом 2:3. Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал по итогам первого поражения подопечных Слуцкого в чемпионате.