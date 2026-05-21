Губерниев: «Биатлон нуждается в столичных городах. Казань - столица Татарстана»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В феврале этого года в Казань с визитом приезжал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, говорил с высшим руководством республики. И даже была информация, что Казань может принять этап Кубка России и чемпионат страны.



Эту возможность в разговоре с «ТИ-Спортом» прокомментировал журналист Дмитрий Губерниев:

«Стадион многострадальный. Я так понимаю, там были большие проблемы с людьми, мягко говоря, непорядочными, которые строили. Плюс менялись подрядчики. Но, насколько я понимаю, сейчас там всё неплохо, лыжи там проходят.

Слушайте, если в Казань приедет биатлон… Биатлон нуждается в больших городах, в столичных, я бы сказал. Казань – столица Татарстана. Собственно, в городах-миллионниках вообще ни разу не проводился биатлон по большому счету у нас в стране.

Тюмень, Ижевск – хорошие, большие города, но не миллионники. В Екатеринбурге со стадионом непонятно, поэтому я за Казань здесь голосую, конечно. Тем более что у вас биатлонная федерация очень хорошая: Ильдар Нугманов – мой хороший друг, сподвижник, меценат, тренер замечательный. Поэтому здесь всё складывается».



Полное интервью с комментатором можете прочитать на сайте «ТИ-Спорта».