Губерниев: «Алина Загитова – настоящий бренд, в ее школу пойдут дети. Кем она там будет?»

Его голос вы узнаете из тысячи, его манера сопровождает наших спортсменов на всех значимых мировых турнирах – олимпиадах, чемпионатах мира. И у него на всё, что происходит с нашим спортом, есть свое мнение. «ТИ-Спорт» поговорил с главным спортивным журналистом страны Дмитрием Губерниевым.





Дмитрий Губерниев: «В Татарстане огромное количество спортсменов, в том числе которые выросли в республике, – доморощенных»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вяльбе и Губерниев: история противостояния и примирения

Елена Вяльбе руководит российскими лыжами с 2010 года. За это время она отметилась не только хорошими результатами нашей сборной на олимпиадах и чемпионатах мира, но и многолетним конфликтом с Дмитрием Губерниевым.



Вы помните, как в 2018 году теперь уже бывший босс ФЛГР заявляла, что не хотела бы, чтобы Губерниев лез в личную жизнь лыжников. А годом позже вообще запретила своим спортсменам давать интервью комментатору.

Журналист лишь колко отвечал: «Леночка, милая, я редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения». А несколько лет назад Вяльбе обратилась к федеральному каналу и назвала Дмитрия «базарной бабой».



И всё тянулось до этого года, пока мостиком примирения не стал Дмитрий Свищев, которого выбрали президентом Ассоциации лыжных видов спорта России. Сегодня он собрался с Вяльбе и Губерниевым в Москве, обсудили все спортивные вопросы.

«Встреча была непростая, но конструктивная. Итог меня лично удовлетворяет. Мы все договорились о том, что будем сотрудничать и работать в новой федерации. Задач поставлено много, видов спорта много, нужна консолидация всех сил, всех людей, которые могут в этом помочь. Обсудили прошлое и будущее. Нюансы, конечно, были. Но это уже мои друзья – Елена Валерьевна и Дмитрий Губерниев – сами могут вам рассказать. Но итог лично меня удовлетворил, работаем в новой федерации», – сказал Свищев «Матч ТВ».



А Губерниев высказался в своих социальных сетях. Он отметил, что встреча прошла и начинают работать на благо российских лыжных гонок. И добавил главное:



«И еще важно!!! Принес Вяльбе извинения, заверил, что буду всячески помогать и поддерживать стремления новой федерации, стремления Свищева и Вяльбе развивать лыжный спорт России!!!» – написал Губерниев.



А перед судьбоносной встречей «ТИ-Спорт» поговорил с Губерниевым о татарстанском спорте и об Алине Загитовой.

«Школа носит имя Загитовой. Она будет тренером, директором – кем она там будет? И будет ли она там вообще?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Алина Загитова – это настоящий бренд»

– Как оцените менеджерское будущее Алины Загитовой в строящейся школе?

– Вопрос в том, будет ли она этим заниматься. Школа носит ее имя. Она будет тренером, директором – кем она там будет? И будет ли она там вообще? Надо понять, что она там будет делать. В любом случае спортсменка она выдающаяся. Алина Загитова – это настоящий бренд, в ее школу пойдут заниматься дети.

Но я думаю, что не Алиной Загитовой единой, не так ли? Там будут тренеры, специалисты, и уже Министерство спорта Татарстана будет вести работу. Татарстан – республика спортивная, все всё знают и понимают. Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина Загитова: в образе свадебной генеральши – это одна история, в роли действующего организатора, директора, менеджера – другая история.

– В Казань в феврале приезжал президент СБР Виктор Майгуров. Он встречался с Раисом РТ и министром спорта республики. Даже говорили, что в 2027 году Казань может принять этап Кубка страны и чемпионат. Как вы оцениваете эти изменения?

– Стадион многострадальный. Я так понимаю, там были большие проблемы с людьми, мягко говоря, непорядочными, которые строили. Плюс менялись подрядчики. Но, насколько я понимаю, сейчас там всё неплохо, лыжи там проходят.

Слушайте, если в Казань приедет биатлон… Биатлон нуждается в больших городах, в столичных, я бы сказал. Казань – столица Татарстана. Собственно, в городах-миллионниках вообще ни разу не проводился биатлон по большому счету у нас в стране.

Тюмень, Ижевск – хорошие, большие города, но не миллионники. В Екатеринбурге со стадионом непонятно, поэтому я за Казань здесь голосую, конечно. Тем более что у вас биатлонная федерация очень хорошая: Ильдар Нугманов – мой хороший друг, сподвижник, меценат, тренер замечательный. Поэтому здесь всё складывается.

– Дмитрий Викторович, а за кем-то из татарстанских спортсменов, может, отдельно следите?

– Я, естественно, слежу за представителями водных видов спорта, за лыжниками. Но не будем забывать, что лыжники в Казани создают дрим-тим. Надо воспитывать своих. И одно дело, когда есть хорошие спонсоры и приглашать готовых лыжников, другое – воспитывать своих. В Татарстане огромное количество спортсменов, в том числе которые выросли в республике, – доморощенных. Шлейхер, Маринов – это звезды.

И здесь можно только поприветствовать, что большое количество представителей Татарстана в том же самом плавании выступают в сборных командах России. Я очень надеюсь, что будет и приток новых спортсменов – не только из самой республики, но и представителей самых разных городов.

– На чемпионате России по лыжным гонкам 2025 года у вас был колкий переброс фразами с президентом Федерации лыжных гонок РТ Ильшатом Фардиевым. Уладили вопрос?

– Президент федерации, я не знаю, как его зовут, почему-то начал говорить, что меня не будут приглашать в Казань, хотя это вообще не его прерогатива – проведение соревнований федерального уровня. Не надо играть с законом о СМИ, это опасно. Я активно сотрудничаю с новой ассоциацией. Мы сегодня встречаемся со Свищевым и Вяльбе. И когда мне приезжать в Татарстан на лыжи, я забыл спросить у вашего президента федерации.

Мои вопросы касались освещения непосредственно информирования журналистов и болельщиков о спорных ситуациях. К организации у меня не было претензий. Казань – молодцы. А всё, что касается этого президента федерации, я с ним даже не знаком. Поэтому передаю ему большой привет и пожелания доброго здоровья.

– Александр Большунов этой зимой был, наверное, самой обсуждаемой спортивной фигурой на внутрироссийских соревнованиях: стычки с Бакуровым, колкие высказывания. Как оцените такое поведение?

– Что касается Большунова – он выдающийся спортсмен. Были вопросы к тому, как он ведет себя вне трассы. Я не сомневаюсь, что Саша, как человек умный, всё преодолеет, сделает выводы и дальше всё будет хорошо. Тем более что сейчас ассоциация новая. И новый руководитель Свищев – мой хороший товарищ. Поэтому здесь работу надо выстраивать всем вместе.

«Футбол у нас – это настоящее социальное явление. Поэтому прежде всего Матвей Сафонов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матвей Сафонов, безусловно, главное лицо российского спорта сейчас

– Есть достаточно популярное шоу «Титаны». Поступало вам предложение вести его или участвовать?

– Все знают, что играть я не буду, могу только провести, но это будет дорого стоить.

– Кто, по-вашему, является лицом российского спорта в мире?

– Безусловно, Матвей Сафонов. Если мы говорим про Александра Овечкина, то это тема вечная. Просто он в плей-офф не играет, а Сафонов будет играть в финале Лиги чемпионов. Но одновременно я могу сказать и про Кирилла Капризова, и про вратарей, которые номинированы на «Везину». Естественно, это и Даня Медведев, и наши теннисистки. Это и Ангелина Мельникова, которая великолепная гимнастка. И Яна Егорян – фехтовальщица.

Но если говорить глобально, то футбол у нас – это настоящее социальное явление. Поэтому прежде всего Матвей Сафонов, согласимся.

– Как часто пересматриваете свои лучшие репортажи прошлых лет?

– Отвечу словами поэта: «Нам рано жить воспоминаньями, какими б ни были они».

– Лучший момент журналистской карьеры?

– Отвечу по Булгакову – он у меня впереди.