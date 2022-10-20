Губернатор Усс назвал политическими обвинения, предъявленные его сыну в США

Губернатор Красноярского края Александр Усс счел политическими обвинения в обходе санкций и отмывании денег, предъявленные в Соединенных Штатах его сыну Артему Уссу.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему?» — задал руководитель региона риторический вопрос в своем Telegram-канале.

При этом Усс-старший все-таки дал на него ответ, поделившись своим пониманием ситуации: «Только потому, что это делается во благо России». «Политический окрас этих обвинений очевиден», — добавил он.

Ранее стало известно, что в США прокуратура предъявила обвинения пяти гражданам России: Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, известной и как Лана Нейман, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. Усс-младший арестован в Италии, в отношении него начата процедура экстрадиции. Кроме того, в Германии задержан Орехов.

Американская прокуратура пришла к выводу, что обвиняемые получали доступ к военным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов».

В том числе россияне, по версии следствия, «искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения», используемые в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах и космических спутниках.