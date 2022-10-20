Минюст США обвинил пятерых россиян, включая сына губернатора Усса, в обходе санкций

В Соединенных Штатах прокуратура обвинила пятерых российских граждан, включая Артема Усса, сына губернатора Красноярского края Александра Усса, в обходе санкций и отмывании денег. Об этом сказано в заявлении офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка.

«<…> в федеральном суде Бруклина было оглашено <…> обвинительное заключение, в котором пять граждан России — Юрий Орехов <…>, Артем Усс, Светлана Кузургашева, также известная как Лана Нейман, Тимофей Телегин и Сергей Туляков — обвиняются в различных преступлениях, связанных с работой глобальной сети по закупкам, контрабанде и отмыванию денег», — сказано в сообщении.

Артем Усс задержан в Италии, в отношении него начата процедура экстрадиции. Кроме того, в Германии задержан Юрий Орехов.

Помимо этого, обвинения предъявлены двум нефтетрейдерам: Хуану Фернандо Серрано Понсе, известному как Хуанфе Серрано, и Хуану Карлосу Сото. По мнению следствия, они заключали незаконные нефтяные сделки c венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA, которая с 2019 года находится под американскими санкциями.

Американская прокуратура пришла к выводу, что обвиняемые получали доступ к военным технологиям американских компаний, «контрабандой транспортировали миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов», в том числе и для российских олигархов. Для этого они использовали «подставные компании и криптовалюты».

При этом Орехов и Усс-младший были совладельцами расположенной в Гамбурге частной компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau (NDA). Орехов также занимал посты генерального директора и управляющего директора. В свою очередь Кузургашева работала в NDA и возглавляла одну из подставных компаний.

Следователи уверены, что обвиняемые «искали и покупали у американских производителей секретные военные технологии и технологии двойного назначения», используемые, в частности, в истребителях, ракетных системах, «умных» боеприпасах, радарах и спутниках. Среди получателей этой продукции были находящиеся под санкциями компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс».