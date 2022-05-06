Тверской губернатор пообещал Путину к 2025 году газифицировать все соцобъекты в регионе

К 2025 году в Тверской области ко всем муниципальным и социальным объектам, а также к объектам, находящимся в областной собственности, проведут газ. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Губернатор напомнил, что после указаний российского лидера в 2022 году в области начались работы по газификации и сейчас в денежном выражении их объем составляет более 20 млрд рублей.

«В каждое муниципальное образование придет газ, это очень важно. Потому что сегодня, как ни удивительно, мы — центр России, и у нас одна треть не газифицирована. Поэтому мы планируем, что к 2025 году все муниципальные объекты и все объекты областной собственности, социальные объекты — это школы, больницы, детские сады, библиотеки, спортивные учреждения — все будут газифицированы», — пояснил он.

Руденя также обратил внимание на реализацию проекта по догазификации — присоединению домовладений к газопроводной сети на безвозмездной основе.

«И у нас есть меры поддержки региональные: это многодетные семьи, это люди, которые требуют нашего дополнительного внимания, социальные группы населения. Мы им тоже выплачиваем и финансово поддерживаем при газификации уже на территории своего домовладения либо на подключение квартир к газификации», — добавил губернатор.

Он обратил внимание главы государства на то, что работа по этой программе даст региону возможность привлечь новые инвестиции, создать новые рабочие места и выйти на новый конкурентный уровень работы.

В настоящее время в регионе газифицируют 6900 домовладений. По словам чиновника, при реализации проектов применяются отечественные материалы — трубы, которые производят в том числе и на территории Тверской области.

В апреле этого года Путин поручил расширить программу газификации и распространить ее на большее количество регионов РФ, о чем сообщал «Татар-информ».