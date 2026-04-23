Губернатор Ставропольского края предложил сделать выходным Курбан-байрам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Телеграм-канале предложил сделать нерабочим днем на территории региона мусульманский праздник Курбан-байрам.

«Ставрополье – многонациональный и многоконфессиональный край. У нас живут люди разных вероисповеданий, и мы с уважением относимся к традициям друг друга», – заметил руководитель региона.

Владимиров напомнил, что недавно православные встретили Радоницу (день первого после Воскресения Христова общецерковного поминовения усопших, в Русской православной церкви отмечается во вторник на второй неделе после Пасхи – прим. Т-и), которая по краевому законодательству уже много лет является выходным.

«Сделать выходной на Курбан-байрам будет справедливо. Но решение станем принимать только с учетом мнения жителей нашего края. Уважаемые земляки, прошу вас его выразить», – подчеркнул губернатор.

Соответствующий опрос Владимиров разместил на платформе обратной связи на федеральном портале госуслуг. Принять участие в народном голосовании могут только жители Ставрополья, оно продлится до 10 мая включительно.

Курбан-Байрам в этом году придется на 27 мая. Этот день будет нерабочим в восьми российских республиках. Помимо Татарстана, речь идет о таких регионах, как Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня. При этом в Республике Крым нерабочим днем из-за празднования Курбан-байрама станет 29 мая.

