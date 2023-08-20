Губернатор Старовойт рассказал о последствиях атаки ВСУ на вокзал в Курске

Фото: Telegram-канала губернатора Курской области

Основные последствия ночного удара украинского беспилотника в Курсе устранены. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Напомним, сегодня рано утром украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар. Позднее огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой.

В результате удара пострадали крыша, фасад, первая платформа. Кроме того, повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель.

Старовойт подчеркнул, что к ремонтным работам приступят в самое ближайшее время.

В настоящее время первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара, поэтому посадка ведется со второй и третьей платформ.