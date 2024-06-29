Губернатор Севастополя обвинил Украину в информационных атаках

Удары Вооруженных сил Украины по Севастополю всегда «в той или иной степени» сопровождаются информационными атаками. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, сразу после удара в городские чаты начали писать сотрудники украинских подразделений информационно-психологических операций, представляясь работниками «Севастопольского центра развития гражданского общества». «<...> такая организация действительно была, но сейчас она в стадии ликвидации», — уточнил он.

Развожаев добавил, что жителям города, по его данным, при этом предлагали за денежное вознаграждение записать видеообращение, в котором попросить «установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе».

«В ряде либеральных и проукраинских каналов публикуется информация, о том, что сегодня во время атаки не работала система оповещения в Севастополе. Это ложь. Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать», — поделился своей оценкой ситуации губернатор.

Вместе с тем он признал, что в Севастополе «есть улицы, на которых не слышно сирен». В связи с этим чиновник заверил, что «оборудование дополнительное уже закуплено и в ближайшее время начнется достройка системы оповещения, чтобы она покрывала весь город», и призвал не вступать в переписки с незнакомыми людьми, а также не пересылать знакомым непроверенные сообщения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что число пострадавших при утреннем ракетном ударе по Севастополю достигло четырех.