За последние сутки силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ сбили над морем десять беспилотников. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. В городе всё спокойно», — поделился чиновник своим пониманием ситуации.

Ранее губернатор Севастополя заявлял о двух уничтоженных дронах, один из которых был сбит ночью. Потом их число увеличилось до трех, затем — до семи, а теперь — и до десяти.

После начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал 24 февраля прошлого года Президент РФ Владимир Путин, Севастополь не раз подвергался атакам воздушных и надводных беспилотников. Наиболее масштабное нападение украинская сторона организовала 29 октября, приурочив его к 108-летию «Севастопольской побудки» 1914 года и 67-летию взрыва линкора «Новороссийск» в 1955 году.