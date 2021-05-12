Губернатор Санкт-Петербурга почтил память погибших из-за стрельбы в казанской школе

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память погибших в Казани школьников и педагогов. Он возложил цветы к мемориалу у Постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, который создан на 11-й линии Васильевского острова. Об этом сообщили в представительстве.

«Трагическая гибель детей в казанской гимназии не оставила равнодушными жителей России. Трагедия глубоко потрясла россиян — цветы, игрушки и свечи несут в знак скорби по всей стране», — говорится в сообщении.

Еще 11 мая, сразу после трагедии в казанской гимназии № 175, Беглов направил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову соболезнование. «В Петербурге всегда с особыми чувствами относились к дружественному и близкому нам Татарстану. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли девять человек — семь детей и два учителя. Еще 23 человека госпитализированы. Суд отправил 19-летнего казанца, устроившего стрельбу, на два месяца в СИЗО, о чем сообщало ИА «Татар-информ».



Фото Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области