Губернатор рассказал о ситуации в Ростовской области после сообщений о работе ПВО

Обстановка в Ростовской области остается стабильной, ситуация находится под контролем. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель региона Василий Голубев.

«Ситуация в Ростовской области остаётся стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике», — написал губернатор.

До этого Telegram-каналы сообщили о работе систем противовоздушной обороны в районе Ростова-на-Дону. Так, канал «Осторожно, новости» разместил видеозапись летящего по небу сияющего объекта, который потом взрывается.

Жители расположенных к северу от Ростова-на-Дону населенных пунктов Красный Крым и Чалтырь рассказали о работе систем ПВО и о том, что взрыв был «очень сильным». «За всё это время впервые так грохнуло сильно», — пояснили очевидцы.

Со ссылкой на «свидетельства многих» о работе ПВО к северу от столицы области сообщил и местный портал 161.ru. По словам живущих в северных районах Ростова-на-Дону и пригородах, около 22.00 они услышали два взрыва, причем после второго некоторые даже ощутили взрывную волну.

В канале издания опубликовано несколько видеозаписей, на которых может быть запечатлен инверсионный след и взрыв зенитной ракеты в воздухе. «Уточняем информацию. Если есть факты — обязательно сообщим», — ответили в пресс-службе Правительства региона на запрос портала.