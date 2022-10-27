Губернатор Севастополя Развожаев: Ночью Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

Прошедшей ночью Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В результате загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было – его оперативно потушили работники ТЭС.

«Трансформатор поврежден минимально. Пострадавших нет», – написал Развожаев в своем телеграм-канале. – На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде».

Избежать большого ущерба удалось благодаря предпринятым заранее мерам по безопасности станции, подчеркнул губернатор. По его данным, средства радиолокационной защиты по сути «сбили» беспилотник со своей траектории, из-за чего он не достиг своей цели.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин ранее своим указом ввел в Севастополе режим «среднего уровня реагирования». Он предполагает «мобилизационные мероприятия» в сфере экономики и в органах исполнительной власти. Главам регионов разрешается принимать решения об эвакуации жителей и вводить особый режим въезда в регион и выезда из него. Такой же режим введен в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.