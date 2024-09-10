Губернатор Подмосковья сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в Раменском

В результате атаки дронов ВСУ в Раменском районе Подмосковья пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона лично посетил медицинское учреждение, где находятся пострадавшие.

В Раменской больнице были госпитализированы двое пациентов: 25-летний Николай поступил с травмой головы и гематомами. Его состояние оценивается как средней тяжести. По словам губернатора, мужчина пострадал от взрывной волны, находясь на улице. Позже его перевели в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Второй пациент получил более серьезные повреждения, оказавшись близко к месту удара. У него диагностированы множественные ранения, перелом стопы и сотрясение мозга. Его состояние оценивается как тяжелое.

Еще двое обратились за амбулаторной помощью в Раменском и были отпущены домой после осмотра. В больницу Жуковского были доставлены четверо пострадавших: 65-летний мужчина с отравлением дымом и продуктами горения, 33-летний мужчина с аналогичным диагнозом, 52-летняя женщина с переломом стопы, 31-летняя женщина с отравлением продуктами горения. Ранее сообщалось о трех пострадавших. К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 46-летняя женщина.