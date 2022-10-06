Губернатор Паслер заявил о решении конфликта мобилизованных из Оренбуржья с командованием

Конфликт призванных из запаса в рамках частичной мобилизации офицеров из Оренбуржья с командованием разрешен. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Ранее, 3 октября, юрист Дмитрий Болдырев рассказал, что группа мобилизованных из Оренбурга офицеров написала письмо Президенту РФ Владимиру Путину. Они пожаловались, что в части нет кроватей и призванным из запаса приходится спать на полу на матрасах, отмечает «Оренбург медиа».

Кроме того, по словам мобилизованных офицеров, они поинтересовались у командующего частью полковника, почему отсутствуют должности, соответствующие их военно-учетным специальностям (ВУС). Командир полка ответил им, заметив в грубой форме, что их ВУС в данных обстоятельствах не имеют значения.

По информации Паслера, после конфликта офицеров с командиром и письма главе государства в Саратов, где находится учебный центр, выехала комиссия для проверки. Состоялась встреча с командованием, были «получены пояснения по резонансной ситуации».

«Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан. Но есть основания продолжить взаимодействие с Министерством обороны по учету военных специальностей мобилизованных граждан», — добавил глава региона.

Помимо этого, губернатор заметил, что представители области также побывали в подразделении, которое дислоцировано в Вольске, — оттуда мобилизованные записали видеообращение. «<…> у ребят нет претензий к условиям в части. Вопросы носили исключительно личный характер, будем разбираться индивидуально», — заверил он.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал российский лидер Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации он объявил 21 сентября. По данным министра обороны Сергея Шойгу, всего предполагается призвать из запаса 300 тыс. человек. При этом к 4 октября 200 тыс. уже были мобилизованы, сообщил он позднее.