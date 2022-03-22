Губернатор Новгородской области рассказал Путину о проблемах в здравоохранении региона

Здравоохранение остается одним из самых сложных вопросов, которые предстоит решить Новгородской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Из сложных вопросов, которыми, безусловно, предстоит еще очень серьезно заниматься, — это, конечно, здравоохранение. Вы знаете, что Новгородская область всегда была на достаточно отстающих позициях по медицине, по смертности, по всему остальному», — сказал руководитель региона на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Никитин отметил, что пандемия коронавируса достаточно сильно усложнила ситуацию. Однако он обратил внимание на то, что сейчас смертность трудоспособного населения в области уменьшилась и продолжает снижаться.

«Это очень важно, я считаю, потому что это как раз говорит о том, что мы научились в свое время находить болезни, находить проблемы, хотя там тоже не всё хорошо. Спасибо за первичное звено, первые результаты мы сейчас увидим», — подчеркнул губернатор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России подготовило ряд предложений по реализации импортозамещения самых востребованных россиянами лекарств и медицинских изделий.