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Губернатор Никитин: «Медики пока не дают прогнозов по выписке Прилепина»
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Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Захару Прилепину успешно провели очередную операцию.
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