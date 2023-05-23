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Происшествия 23 мая 2023 08:45

Губернатор Никитин: «Медики пока не дают прогнозов по выписке Прилепина»

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Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Захару Прилепину успешно провели очередную операцию.

#захар прилепин
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