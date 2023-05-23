Губернатор Никитин: «Медики пока не дают прогнозов по выписке Прилепина»

Прогнозов по выписке писателя Захара Прилепина пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

«Он бодр настолько, насколько это возможно после таких травм. Но каких-то прогнозов врачи избегают, а мне тем более не нужно никаких дат называть. Все под контролем, врачи справляются», — указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Захару Прилепину успешно провели очередную операцию.