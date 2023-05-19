Захару Прилепину успешно провели очередную операцию

Сегодня писателю Захару Прилепину провели очередную операцию. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

«Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании», – отметил он.

Напомним, машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. При этом погиб его соратник Александр Шубин. По словам Прилепина, он спасал писателю жизнь несколько раз. Сам Прилепин получил ранения, ему потребовалась операция, после которой его на время вводили в медикаментозный сон.