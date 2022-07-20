Губернатор Курской области: Прямо сейчас со стороны Украины ведется обстрел

В Курской области в это утро ведется артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. О пострадавших пока ничего неизвестно.

«Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света», – написал Старовойт в своем телеграм-канале, пообещав уточнить подробности позже.

В Курской области и еще в нескольких приграничных регионах России продлен «желтый» (повышенный) уровень террористической угрозы из-за обстрелов со стороны Украины. В Минобороны ранее пообещали отвечать на обстрелы российских территорий ударами по центрам принятия решения, в том числе в Киеве.

Обстрелы ВСУ по приграничным регионам России начались после начала военной спецоперации на Донбассе, о начале которой Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. На прошлой неделе ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области, а днем ранее – Брянскую область.