Губернатор Курской области предложил вооружить тероборону

Бойцы подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах России, должны получить право применять оружие во время проведения учебных стрельб и участия в контртеррористических операциях. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт, комментируя предложение своего коллеги из Белгородской области Вячеслава Гладкова, передает РБК.

Ранее Гладков рассказал, что на приграничных территориях Белгородской области созданы семь батальонов территориальной обороны, но они пока не вооружены. «<…> ищем сейчас законное основание [для вооружения бойцов] <…>», — пояснил он, отвечая на вопрос местного жителя.

По словам Старовойта, в регионе оборудованы места для хранения оружия в установленном законом виде (в области создано формирование территориальной обороны — добровольная народная дружина).

«Закрепленное за дружинником оружие должно <…> выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — поделился чиновник своим видением механизма вооружения территориальной обороны.

Курский губернатор добавил, что все дружинники региона экипированы, неоднократно прошли курсы тактических приемов, использования автоматического и тяжелого пехотного оружия, а учебные стрельбы проводятся каждую неделю.

«Необходимо принятие общего политического и законодательного решения о возможности вооружения наших бойцов», — подытожил Старовойт, уточнив, что речь не идет ни о выдаче оружия на постоянной основе участникам теробороны, ни о его раздаче всем местным жителям.