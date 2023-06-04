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Руc Тат
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Происшествия 4 июня 2023 12:51

Губернатор Гладков: над Белгородом сработала система ПВО

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Над Белгородом сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он отметил, что в настоящее время оперативные службы устанавливают последствия на земле.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 4 тыс. жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения.

#Белгородская область
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