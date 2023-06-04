Более 4 тыс. жителей Белгородской области находятся в пунктах временного размещения

На данный момент в пунктах временного размещения остаются более 4 тыс. жителей Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вся необходимая помощь оказывается. Я очень благодарен неравнодушным жителям, которые приносят в Центр молодёжных инициатив города Белгорода предметы первой необходимости», — сказал руководитель региона.

Он также попросил тех граждан, которые живут в обстреливаемых ВСУ населенных пунктах, в первую очередь — в Шебекинском округе, временно покинуть свои дома для своей безопасности.

Гладков также доложил, что сегодня детей из приграничных территорий и детей мобилизованных военнослужащих отправляют в лагерь «Бригантина "Белогорье"».

«Надеюсь, что они получат большой заряд бодрости, здоровья, сил, искупавшись в теплом море, насладившись крымским солнцем. И потом вернутся в свои семьи», — заключил губернатор.