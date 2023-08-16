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Губернатор Брянской области сообщил о повреждениях в результате обстрела ВСУ
Сегодня ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
Как указано в сообщении, в результате обстрела повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня рано утром над Калужской областью средства ПВО уничтожили три беспилотника. Информация об этом появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет.
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