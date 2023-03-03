Песков: Путин восхищен героизмом раненого в Брянской области мальчика

Кремль в ближайшее время планирует наградить 10-летнего мальчика, который при теракте в Брянской области спас двух девочек, несмотря на ранение. Поступок юного героя не останется без внимания, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы все — и в Кремле, и Президент [Владимир Путин] — мы восхищены этим геройством мальчика и этого мужчины (водитель попавшей под обстрел машины – прим.ред.). Вся страна гордится ими. Своевременно, разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранение мальчик получил накануне при обстреле гражданской машины диверсантами в Климовском районе Брянской области. Однако, несмотря на это, он вывел из машины, попавшей под обстрел, двух девочек. Всего в результате теракта погибли два человека – водитель автомобиля, в котором находились дети, а также один житель села Любечане, который попытался оказать сопротивление нападавшим.