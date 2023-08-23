Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах в селе Лавы

Сегодня ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как указано в сообщении, ВСУ сбросили на территорию санатория в Белгородской области две гранаты с беспилотниками.

В результате обстрела выбиты окна и посечен фасад здания, никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Фото: t.me/vvgladkov

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня ночью силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками по Москве. Два беспилотника уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами РЭБ и упал на строящееся здание «Москва-Сити».