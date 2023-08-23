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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах в селе Лавы
Сегодня ВСУ обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как указано в сообщении, ВСУ сбросили на территорию санатория в Белгородской области две гранаты с беспилотниками.
В результате обстрела выбиты окна и посечен фасад здания, никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня ночью силы ПВО пресекли очередную попытку ВСУ атаковать тремя беспилотниками по Москве. Два беспилотника уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами РЭБ и упал на строящееся здание «Москва-Сити».
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