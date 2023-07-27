Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшем при обстреле поселка Красное

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ранении комбайнера в результате обстрела поселка Красное в Шебекинском округе. Информация об этом появилась в телеграм-канале губернатора.

«Есть один пострадавший — комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа», — указано в сообщении.

Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой. Также осколками снарядов поврежден комбайн. На месте работают оперативные службы, отметил губернатор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела Шебекино в Белгородской области погиб один человек. Женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, были несовместимы с жизнью. Кроме того, были повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля.