news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 16 июля 2023 10:45

В результате обстрела Шебекино в Белгородской области погиб один человек

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Один человек погиб при обстреле района центрального рынка в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», – указано в сообщении.

Повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. В настоящее время оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается, отметил губернатор.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное