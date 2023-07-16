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В результате обстрела Шебекино в Белгородской области погиб один человек
Один человек погиб при обстреле района центрального рынка в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. К большому горю, один человек погиб - женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», – указано в сообщении.
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Повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля. В настоящее время оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается, отметил губернатор.
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