Губайдуллин: Победители «Архипелага» будут востребованы на производстве

С каждым годом чемпионатное движение профмастерства становится более популярным в Татарстане, растет количество его участников. Об этом сообщил сегодня журналистам гендиректор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин в ИТ-парке имени Б.Рамеева в Казани.

Фото: © Наталья Рыбакова /«Татар-информ»

«Все больше школьников включаются, для нас это тоже большая профориентационная работа. И это одна из основных задач. Безусловно, мы очень рады, что с каждым годом все больше и больше людей с ограниченными возможностями здоровья приходят в чемпионатные движения, чтобы получить новую профессию, новую специальность и социализироваться, обрести свое место в жизни», – рассказал он.

По данным Губайдуллина, в 2025 году Татарстан по итогам всех чемпионатов доказал, что является одним из лидеров. У республики одна из самых больших сборных, которая выезжает на финалы. Представители региона завоевывают самое большое количество медалей.

«Задача – повышать качество подготовки наших специалистов, количество чемпионов, решать вопросы кадровой нехватки на предприятиях нашей республики. Нам очень важно, чтобы все эти ребята оставались у нас, в республике. Безусловно, хотелось бы, чтобы часть ребят становились преподавателями, мастерами производственного обучения», – отметил Губайдуллин.

Он также заострил внимание на развитии беспилотных систем, которые востребованы в военном и промышленном производстве. По его словам, финалисты национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» будут востребованы на производстве.

«Вы знаете, у нас научно-производственный центр в республике начинает строиться. Мы очень надеемся, что победители "Архипелага" станут одними из резидентов и работников на этих предприятиях», – заключил Губайдуллин.

С победителями и призерами чемпионатных движений по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс», национальных соревнований по беспилотным авиационным системам «Архипелаг» встретился сегодня Раис РТ Рустам Минниханов в ИТ-парке имени Б.Рамеева в Казани. Он поздравил финалистов и вручил им заслуженные награды.