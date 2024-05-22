Грядущие коллаборации между книгами и видеоиграми представят в Казани

На форуме «Литературный флагман России», который пройдет в Казани с 23 по 25 мая, расскажут о возможных проектах видеоигр, созданных на основе книг. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщила главный редактор издательского дома «Университетская КНИГА», член Правления и председатель комитета Российского книжного союза по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

«На форуме будет присутствовать известный писатель Сергей Чекмаев. Он расскажет о тех историях подобных коллабораций, которые есть сегодня, и о существующих сценарных задумках», – заявила собеседник.

Напомним, что «Литературный форум России» в Казани объединит участников из 80 регионов страны. Стоит отметить, что, по словам президента Российского книжного союза Сергея Степашина, Татарстан уже не первый год признают одним из самых читающих регионов России. За такую «читаемость» республика получает соответствующие призы.

Всего в рамках «Литературного флагмана России» проведут более 60 мероприятий. Подробнее с программой форума можно ознакомиться на сайте.