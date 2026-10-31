Грузовой дрон в тестовом режиме доставил продукты из Зеленодольска в Иннополис

Фото: пресс-служба Минтранса РТ

В Татарстане в тестовом режиме прошёл полёт грузового дрона по маршруту от промышленного парка «Зеленодольск» до вертолётной площадки Иннополиса. Испытания отечественного беспилотника провели с соблюдением всех действующих правовых норм и ограничений в рамках развития низковысотной экономики, координатором которой выступает Министерство экономики РТ, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Тестовый груз весом 9 кг состоял из бутилированной воды и продуктов питания. Товары разместили в транспортировочном термобоксе. Продукцию предоставила компания «Кладовая» – онлайн-супермаркет оптовых цен, доставляющий товары повседневного спроса в Казани и ближайших населённых пунктах. После воздушной части маршрута доставку до клиента завершили традиционным способом – автомобилем и курьером.

Максимальная грузоподъёмность беспилотника достигает 40 кг. Инициатива направлена на изучение и демонстрацию возможностей использования дронов для транспортировки потребительских товаров и является важным экспериментом в рамках становления низковысотной экономики – коммерческой деятельности в воздушном пространстве с применением беспилотных систем. Оператором и эксплуатантом тестового полёта выступило АО «Татдортрансинвест».