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Ру Тат
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Путешествия и туризм
15 июня 2022  12:43

Грузия с 15 июня отменила ПЦР тесты на коронавирус для въезда в страну

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Для въезда в Грузию туристам теперь не потребуются свидетельства о прививках от коронавируса и отрицательных ПЦР-тестах. Соответствующее изменение вступило в силу с сегодняшнего дня, сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что в феврале 2022 года эпидемиологическая обстановка в Грузии начала резко улучшаться. Сейчас на территории страны все еще действует обязательное ношение масок в медучреждениях и общественном транспорте.

Напомним, с 1 марта власти Грузии также упростили въезд в страну для вакцинированных граждан.

Ранее в Роспотребнадзоре отметеили, что увеличения заболеваемости Covid-19 в России в ближайшее время не ожидается, поскольку у большинства жителей есть иммунитет.

#туризм #Грузия #коронавирус
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