Грузинский курорт Шови полностью исчез после оползня

Оползень полностью уничтожил грузинский курорт Шови, сообщает ТАСС, цитируя мэра Тбилиси Каху Каладзе.

Напомним, 3 августа в курортном местечке Шови сошел оползень. Всего с места происшествия были эвакуированы 210 человек. По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн кубических метров земли.

В результате оползня повреждены туристические коттеджи, гостиница, мосты и дороги.

Как указано в сообщении, в результате происшествия погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.