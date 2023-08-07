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Происшествия 7 августа 2023 08:49

Грузинский курорт Шови полностью исчез после оползня

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Оползень полностью уничтожил грузинский курорт Шови, сообщает ТАСС, цитируя мэра Тбилиси Каху Каладзе.

Напомним, 3 августа в курортном местечке Шови сошел оползень. Всего с места происшествия были эвакуированы 210 человек. По предварительным данным, с гор сошло более 5 млн кубических метров земли.

В результате оползня повреждены туристические коттеджи, гостиница, мосты и дороги.

Как указано в сообщении, в результате происшествия погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.

#Грузия #Курорт
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