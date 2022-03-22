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Спорт
22 марта 2022  15:51
Артур Халилуллов

Грузинские СМИ: Кварацхелия и Давиташвили продолжат карьеру в «Динамо-Батуми»

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Игрок «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матчей национальной команды может перейти в команду «Динамо-Батуми». Об этом сообщает sportall.ge.

По данным источника, компанию ему в грузинской команде составит полузащитник Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала». Ранее он также выступал за казанский «Рубин».

Также сообщается, что спортивный директор «Динамо-Батуми» Ладо Двалишвили не стал опровергать информацию СМИ, но и не подтвердил ее.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».

#Хвича Кварацхелия #Рубин #санкции Запада
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