Грузинские СМИ: Кварацхелия и Давиташвили продолжат карьеру в «Динамо-Батуми»

Игрок «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия после матчей национальной команды может перейти в команду «Динамо-Батуми». Об этом сообщает sportall.ge.

По данным источника, компанию ему в грузинской команде составит полузащитник Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала». Ранее он также выступал за казанский «Рубин».

Также сообщается, что спортивный директор «Динамо-Батуми» Ладо Двалишвили не стал опровергать информацию СМИ, но и не подтвердил ее.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах и последствиях отъезда Хвичи Кварацхелии из «Рубина».