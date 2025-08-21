Группы Hi-Fi и «Демо» поздравят высокогорцев с Днем Татарстана

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов анонсировал звездный состав артистов, которые выступят на праздничном концерте, приуроченном ко Дню Республики Татарстан и 90-летию района.

«На сцену выйдут высокогорские таланты, а также приглашенные артисты — легендарные группы «Hi-Fi» и «Демо», чьи хиты знает и любит не одно поколение жителей нашего района. Также перед высокогорцами выступят татарстанское трио «ABIEM Project» и популярный рэп-исполнитель Нурминский», — рассказал Равиль Хисамутдинов.

Праздничное мероприятие состоится 29 августа в парке «Заказанье». Начало концерта – в 17:00. Для жителей и гостей района организуют развлекательные площадки, фуд-корт и показательные выступления Jumping Fitness Open Air. Завершится праздник салютом.

Глава района подчеркнул, что вход на мероприятие свободный для всех желающих, и пригласил жителей и гостей разделить радость двойного праздника.

Праздничные мероприятия пройдут в рамках акции «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.