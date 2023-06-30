Группа Zoloto поздравила казанцев с окончанием школы на общегородском выпускном

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В ледовом дворце спорта «Татнефть Арена» сегодня прошел общегородской праздник для казанских выпускников 11-х классов. В подарок вчерашние школьники получили напутствие мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, творческую программу от лучших коллективов города и республики, концерт группы Zoloto. Выпускной не обошелся и без традиционного школьного вальса.

«Сегодня вы начинаете новую взрослую жизнь. В ней будет много интересного и увлекательного, но годы, проведенные в школе, навсегда останутся с вами, в вашей памяти. На уроках вы решали разные задачи, порой, очень сложные. Решать их придется и во взрослой жизни. Но если на жизненном пути вас будут сопровождать дружба, честность, желание менять наш мир к лучшему и быть полезным людям в стремлении постигать новое и добиваться вершин в своем деле, то любые горы будут вам по плечу», – сказал в своем видеообращении глава города.

Метшин отметил, что выпускники Казани – умные и талантливые, с большим потенциалом. «У вас огромный потенциал, и я искренне желаю реализовать его на все сто процентов. Казань дает для этого множество возможностей, все в ваших руках. И будущее нашего города тоже», – подчеркнул он.

«Не забывайте тех, кто был вместе с вами в эти школьные годы, поблагодарите своих учителей, которые с любовью и заботой сопровождали вас из класса в класс. Они отдавали вам частичку своей души. Обнимите своих родителей, бабушек и дедушек. Они водили вас в школу, помогали с уроками и как никто гордились вашими успехами. Гордимся вами и мы. Будьте смелыми, дерзайте, и все у вас получится», – добавил мэр Казани.

С напутственными словами к выпускникам также обратилась татарстанская пловчиха, вице-чемпионка мира, участница трех Олимпиад, победительница Универсиады в Казани, 39-кратная чемпионка России Яна Мартынова.

«Я хочу пожелать огромного терпения и трудолюбия на пути к вашим достижениям. Не слушайте тех, кто скажет, что вы чего-то не можете достигнуть. В моей жизни было очень много моментов, когда мне говорили, что у меня ничего не получится. Эти слова только мотивировали меня на достижения самых лучших высот. Мои родители, учителя в меня верили. И меня это очень сильно окрыляло», – заявила спортсменка.

Директор казанской гимназии №20 Максим Николаев посоветовал выпускникам не бояться совершать ошибки, поскольку «это ценнейший опыт», и учиться всему подряд, так как все знания могут пригодиться.

В прошлом году выпускной прошел на Кремлевской набережной. В нем приняли участие более 6 тыс. школьников из 164 общеобразовательных учреждений. Хедлайнерами праздника стали Анет Сай и группа Gayazovs Brothers.