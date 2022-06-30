На Кремлевской набережной Казани прошел главный выпускной вечер Татарстана

На Кремлевской набережной состоялся общегородской выпускной вечер, объединивший более 6 тыс. вчерашних школьников из 164 образовательных учреждений Казани. Виновников торжества ждало поздравление от мэра столицы Татарстана, школьный вальс и концерт с участием певицы Анет Сай и группы Gayazovs Brothers.

«Одно из важнейших мероприятий для наших школьников — сегодняшний общегородской выпускной вечер. По предварительным подсчетам, в этом году в Казани 173 стобалльника. Всем выпускникам мы желаем поступить в желанные учебные заведения и максимально реализовать себя в жизни», — обратился к собравшимся начальник городского Управления образования Ирек Ризванов.

Выпускной вечер открыло выступление лучших выпускников года. Под песню «Сегодня мой выпускной» они исполнили зажигательный танец, призванный создать атмосферу свободы и радости. Затем с видеопоздравлением выступил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сегодня вы прощаетесь со школой и открываете дверь во взрослую жизнь. Сегодня перед вами открывается множество дорог, и каждому предстоит выбрать свой путь. Ваши знания, талант, энергия — это будущее нашего города, будущее нашей страны», — подчеркнул глава города.

Кроме того, Метшин выразил особую благодарность учителям, классным руководителям и директорам школ. Ведь именно преподаватели, по его словам, все школьные годы были рядом с учениками, не только передавая ценные знания, но и окружая своих подопечных искренней заботой и вкладывая в них часть своей души. «Сохраните в своих сердцах признательность за их труд», — попросил он.

После поздравлений казанская молодежь по доброй традиции выпускных вечеров закружилась в прощальном школьном вальсе. Однако вместо привычной размеренной мелодии выпускники танцевали под песню Басты «Выпускной».

«Очень приятно наблюдать за суматохой выпускного вечера. Приятно видеть, как здесь собралась если не вся Казань, то точно половина города. Конечно, жаль прощаться со школой, но, с другой стороны, у нас открываются большие возможности», — поделилась впечатлениями выпускница средней школы №86 Анна Ипполитова.

В рамках торжественного мероприятия также прошел парад вузов города, в котором приняли участие Казанский федеральный университет, Казанский медицинский университет, Казанский энергетический университет, Казанский аграрный университет и ряд других высших учебных заведений.

«Дорогие выпускники, свершилось — закончились уроки, прозвенели последние звонки, впереди большая перемена. Ребята, у вас шикарный шанс: работайте, учитесь, становитесь лучшими учителями, строителями, режиссерами, врачами! У вас есть всё, в том числе прекрасные вузы Казани», — обратился к выпускникам ректор КГМУ Алексей Созинов.

На выпускной попрощаться со вчерашними подопечными пришли классные руководители. Среди них была и преподавательница гимназии №93 Ирина Шлямина.

«Сегодня грандиозное мероприятие, посвященное успешному выпуску школьников, которые в дальнейшем станут достойными гражданами нашей страны. Я надеюсь, что у ребят все получится. Желаю им больших успехов и воплощения всего задуманного в жизнь», — заметила педагог.

Праздничный вечер продолжился концертом с участием популярных артистов российской эстрады. Позитив, драйв и бодрое настроение постарались подарить выпускникам музыкальная группа Gayazovs Brothers и певица Анастасия Макарова. Хедлайнером вечера стала артистка лейбла Black Star певица Анет Сай. Именно ее песням ребята подпевали хором.

Финальным моментом мероприятия стал праздничный салют, который яркими красками озарил ночное небо над Кремлевской набережной.