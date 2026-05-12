Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» отметит в Казани 20-летие. События Группы включены в программу XVII Международного экономического форума «КазаньФорум», сообщил помощник Раиса Татарстана, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин в Кабмине РТ.

«Ключевым событием деловой программы группы станет ежегодное пленарное заседание, которое пройдет 15 мая в IT-парке им. Башира Рамеева. Тема заседания в этом году – «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром», – анонсировал Гатин.

Среди почетных гостей – Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, который зачитает обращение Президента России Владимира Путина. Ожидается участие представителе Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

«Планируется участие порядка 90 человек по линии Группы, среди которых около 50 федеральных и 40 иностранных гостей», – добавил Гатин.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов по поручению Президента РФ Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир».

ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая.