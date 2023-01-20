Группа по СВО проработает вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам

Рабочая группа по вопросам специальной военной операции (СВО) совместно с профильными ведомствами проработает вопрос сохранения пенсий мобилизованным военным пенсионерам, сообщает пресс-служба «Единой России». В бюджете на это есть средства, подчеркивается в сообщении.

Сейчас на период мобилизации выплата пенсий приостанавливается. При этом в Госдуме это считают несправедливым. «Эти люди должны получать и денежное содержание, и назначенную им пенсию. Они своей службой уже заслужили особое к себе отношение. В Минобороны нас поддерживают», – отмечает первый замруководителя фракции «Единой России», координатор законодательного обеспечения деятельности рабочей группы Дмитрий Вяткин. Этот вопрос будет решаться в ближайшее время, заверил он.

Кроме того, рабочая группа по СВО предлагает наделить ветеранов боевых действий и членов семей погибших военных правом на бесплатную юридическую помощь.

Напомним, рабочая группа по вопросам мобилизации и СВО была создана по распоряжению Президента Владимира Путина 20 декабря прошлого года, в нее вошли члены Федерального собрания, журналисты и активисты. Возглавляет группу первый зампред Совфеда Андрей Турчак.