Путин создал рабочую группу по вопросам правовой и социальной помощи участникам СВО

В России создана рабочая группа, которая займется вопросами мобилизационной подготовки, социальной и правовой защитой участников спецоперации на Украине. Она объединит органы власти, общественных деятелей и журналистов, освещающих ход СВО. Документ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, появился на официальном портале правовой информации.

Возглавит рабочую группу первый зампред Совфеда Андрей Турчак. В ее состав в общей сложности входит 31 человек, в том числе военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный и Александр Сладков, создатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

Участники займутся мониторингом вопросов по теме мобилизации, социальной и правовой поддержкой мобилизованных и участников СВО, членов их семей. Кроме того, в поле их деятельности изучение вопросов, связанных с материально-техническим оснащением ВС России, деятельность военных комиссариатов, а также разъяснительная работа, касающаяся частичной мобилизации в РФ.