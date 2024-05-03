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«Группа крови»: маршируя на репетиции Парада Победы курсанты исполнили песню Виктора Цоя
Одну из самых известных песен группы «Кино» под названием «Группа крови» исполнили курсанты одного из московских военных училищ на репетиции Парада Победы в Москве. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Узел связи».
«"Группа крови" Цоя в исполнении парадной коробки курсантов при следовании на репетицию Парада Победы. Красавцы!» – прокомментировал видео автор публикации.
Напомним, что руководство нескольких регионов России приняло решение об отмене парадов и других массовых мероприятий во время празднования 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В их число вошли Крым, Брянская, Курская и Рязанская области. Также об отмене празднования 9 Мая объявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В Казани День Победы планируют отметить с размахом. На 9 Мая запланировано множество мероприятий. Главной локацией для их проведения станет площадь Тысячелетия. Здесь состоится парад войск Казанского гарнизона и исторической военной техники. Также праздничные мероприятия пройдут в парке Победы.
Подробнее о подготовке столицы Татарстана к 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне вы можете узнать из материала «Татар-информа»: Парад военной техники и выступление актера Певцова: как в Казани отпразднуют День Победы
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