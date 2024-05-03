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Общество 3 мая 2024 11:24

«Группа крови»: маршируя на репетиции Парада Победы курсанты исполнили песню Виктора Цоя

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Одну из самых известных песен группы «Кино» под названием «Группа крови» исполнили курсанты одного из московских военных училищ на репетиции Парада Победы в Москве. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Узел связи».

«"Группа крови" Цоя в исполнении парадной коробки курсантов при следовании на репетицию Парада Победы. Красавцы!» – прокомментировал видео автор публикации.

Напомним, что руководство нескольких регионов России приняло решение об отмене парадов и других массовых мероприятий во время празднования 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В их число вошли Крым, Брянская, Курская и Рязанская области. Также об отмене празднования 9 Мая объявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В Казани День Победы планируют отметить с размахом. На 9 Мая запланировано множество мероприятий. Главной локацией для их проведения станет площадь Тысячелетия. Здесь состоится парад войск Казанского гарнизона и исторической военной техники. Также праздничные мероприятия пройдут в парке Победы.

Подробнее о подготовке столицы Татарстана к 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне вы можете узнать из материала «Татар-информа»: Парад военной техники и выступление актера Певцова: как в Казани отпразднуют День Победы

#видео #парад победы #кино
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