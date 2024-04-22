Парад военной техники и выступление актера Певцова: как в Казани отпразднуют День Победы

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани 9 мая состоится празднование 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день в городе пройдет целый ряд мероприятий, рассказала на деловом понедельнике замруководителя городского исполкома Гузель Сагитова.

Начнут праздник традиционно с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах, а также в парке Победы к Вечному огню, памятникам Труженикам тыла, Матерям и вдовам и Советскому Солдату.

В 9:30 на площади Тысячелетия стартует торжественная программа. В 10:00 состоится парад войск Казанского гарнизона и исторической военной техники. В нем примут участие более 2,5 тысячи человек, включая военнослужащих, курсантов, студентов военных кафедр, кадетов, юнармейцев и суворовцев.

По площади проедут легендарные танки Т-34 и ИС-3, самоходная артиллерийская установка СУ-100, плавающий танк ПТ-76, бронетранспортеры, пусковая установка БМ-13 «Катюша» и другая техника. Также на площади Тысячелетия выступит сводный хор Казани. Утром и вечером на этой площадке народный артист России Дмитрий Певцов представит свою патриотическую музыкальную программу.

Праздничные мероприятия в парке Победы начнутся в 11:00 с парада юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников столицы РТ. Также здесь пройдет гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы», а позже выступят лучшие детские и молодежные оркестры города. В течение дня в парке будут работать различные тематические площадки.

В 18:00 начнется вечерняя программа на площади Тысячелетия, где выступят мастера искусств и молодежные группы, а также сводный хор города. День Победы завершится в 22:00 салютом над акваторией Казанки.

В исполкоме попросили казанцев и гостей столицы Татарстана с пониманием отнестись к досмотровым мероприятиям на разных площадках города, ведь они нацелены на безопасность.

«Просим жителей посещать мероприятия с ограниченным количеством вещей, без больших сумок, а также предусмотреть головной убор. Участки с ограничением движения будут сопровождаться выставлением тяжелой техники. На местах празднования предусмотрено дежурство медицинских работников, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров», – заключила Гузель Сагитова.